Україна готується продовжити воєнний стан і мобілізацію

В Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Президент Володимир Зеленський скерував до Ради відповідні проєкти указів

Верховна Рада планує затвердити два укази президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням за зареєстровані проєкти документів 18 травня.

Мова про затвердження Указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» і Указу президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Скрнішоти з сайту Верховної Ради

Станом на 12.30 18 травня тексти двох проєктів указів Зеленського відсутні на сайті парламенту.

Як відомо, в Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Нагадаємо, що 18 квітня президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в Україні до 25 травня 2022 року.

Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.