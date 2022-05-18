  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Україна готується продовжити воєнний стан і мобілізацію

    документ
    В Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Україна готується продовжити воєнний стан і мобілізацію
    В Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото: depositphotos

    Президент Володимир Зеленський скерував до Ради відповідні проєкти указів

    Верховна Рада планує затвердити два укази президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням за зареєстровані проєкти документів 18 травня.

    Мова про затвердження Указу президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» і Указу президента «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

    Скрнішоти з сайту Верховної Ради

    Скрнішоти з сайту Верховної Ради

    Станом на 12.30 18 травня тексти двох проєктів указів Зеленського відсутні на сайті парламенту.

    Як відомо, в Україні триває 84-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Нагадаємо, що 18 квітня президент Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в Україні до 25 травня 2022 року.

    Крім цього, мобілізація в Україні була оголошена на три місяці й триватиме до 24 травня. Нині показники мобілізації виконані на 100%, розповів військовий експерт, колишній речник АТО Владислав Селезньов.

    Теги: росія окупанти війна воєнний стан мобілізація Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна готується продовжити воєнний стан і мобілізацію