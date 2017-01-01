Стало відомо, скільки Британія заплатить ЄС за Brexit

Сума була узгоджена на технічній зустрічі робочих груп Мінфіну Великої Британії і координатора ЄС з Brexit

Велика Британія виплатить Євросоюзу 35-39 млрд фунтів стерлінгів (40-45 млрд євро) як фінансове врегулювання в рамках Brexit. Про це повідомляє в п'ятницю телеканал «Скай ньюс» із посиланням на офіційного представника уряду Великої Британії. «Ми очікуємо, що діапазон становитиме 35-39 млрд фунтів стерлінгів. Ми розглядаємо це як



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сума була узгоджена на технічній зустрічі робочих груп Мінфіну Великої Британії і координатора ЄС з Brexit

Велика Британія виплатить Євросоюзу 35-39 млрд фунтів стерлінгів (40-45 млрд євро) як фінансове врегулювання в рамках Brexit. Про це повідомляє в п'ятницю телеканал «Скай ньюс» із посиланням на офіційного представника уряду Великої Британії.

«Ми очікуємо, що діапазон становитиме 35-39 млрд фунтів стерлінгів. Ми розглядаємо це як чесне врегулювання наших зобов'язань, ми завжди говорили, що якщо у нас є зобов'язання, ми їх виконаємо», - заявив прес-секретар.

Сума була узгоджена на технічній зустрічі робочих груп Мінфіну Великої Британії і координатора ЄС з Brexit Мішеля Барньє, зазначили на Даунінг-стріт.

Раніше в п'ятницю Барньє заявив, що сторони переговорів про вихід Великої Британії з Євросоюзу дійшли достатнього прогресу, щоб перейти до їхньої наступної фази. За словами Барньє, Британія внесе свій вклад у щорічні бюджети 2019-2020 рр, як якщо б вона залишалася членом союзу, і зобов'язується профінансувати свою частину майбутнього пасиву за розрахунком на кінець 2020 року.

Наступний етап переговорів щодо Brexit між ЄС і Великою Британією передбачав обговорення питань торгівлі та безпеки.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і ЄС досягли домовленості щодо так званого рахунку за Brexit. Джерела в переговорних групах ЄС і Британії називали суму в межах 45-55 млрд євро.

Джерело: Інтерфакс-Україна