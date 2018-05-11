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    Стало відомо, у яку суму обійдуться батькам випускні-2018 в Україні

    • Сьогодні, 08:57
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    Зачіска для випускниць обійдеться у 250 грн, а макіяж - у 400

    Шкільні та університетські випускні цього року в Україні подорожчають.

    Про це говориться в сюжеті програми «Сніданок з «1+1».

    За святковий стіл доведеться заплатити від 700 до 1,2 тис. грн з людини. Середня вартість послуг ведучого заходу – 1750 грн. Відеозйомка коштує 1,3 тис. грн, а послуги фотографа – 650 грн.

    На одяг випускників батьки готові викласти на третину більше, ніж торік. Якщо купувати нову сукню, доведеться заплатити 5 тис. грн, а оренда сягає 3 тис. грн за три дні.

    Проте можна зекономити і купити одяг онлайн. Ціни там стартують від 750 грн.

    Зачіска для випускниць обійдеться у 250 грн, а макіяж – у 400.

    Нагадаємо, у міністерстві юстиції України був підписаний новий Порядок зарахування учнів до 1 класу.

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