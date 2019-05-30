Стало відомо, як Порошенко витратив гроші, відсуджені у ВВС



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Петро Порошенко на зустрічі з керівниками Фонду «Повернись живим» Віталієм Дейнегою і ГО «Допоможи фронту» Богданом Масляком

Один мільйон 752 тисячі гривень - на потреби армії

П’ятий президент України Петро Порошенко передав волонтерам, що допомагають фронту, гроші, які відсудив у Британського телеканалу ВВС. Про це у своєму Фейсбук повідомив голова фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега.

Сьогодні волонтери особисто зустрілися з п’ятим президентом і обговорили, на які потреби хочуть спрямувати допомогу. Так, керівник львівської ГО «Допоможи фронту» Богдан Масляк повідомив, що кошти підуть 24-й і 80-й бригаді, а також 503-му батальйону морської піхоти.

«З комбатом батальйону у нас є плани щодо створення тренувальної бази для морпіхів, де б вони могли підвищувати свій професійний рівень», - розказав глава організації.

Петро Порошенко на своїй сторінці в Фейсбук подякував волонтерам за внесок у розбудову армії та підкреслив, що саме цим двом організаціям найбільше довіряє. Кожен фонд отримає по 875 тисяч гривень. Частину коштів витратять на підтримку української команди «Ігор нескорених», розказав Віталій Дейнега.

Петро Порошенко закликав всіх патріотів не бути байдужими та приєднуватися до підтримки армії.

«Ми повинні підтримувати бійців до того часу, поки останній клаптик української землі не буде звільнений від окупантів. Тоді ми будемо святкувати, але наразі нас чекає багато роботи», - підсумував Петро Порошенко.