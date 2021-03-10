Стало відомо, як працюватиме Центр протидії дезінформації, який презентують завтра

буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців

Центр буде відслідковувати фейки, спотворену інформацію, а також ворожу пропаганду і інформувати про це українців

Фахівці Центру будуть активно відпрацьовувати маніпуляції і фейки, які поширює держава-агресор

У четвер, 11 березня, в Україні презентують Центр протидії дезінформації, який створюється для ефективного спротиву російській пропаганді. До його роботи будуть залучені міжнародні партнери.



Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко під час спілкування з журналістами у рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

За словами міністра, анонсований раніше президентом центр протидії дезінформації буде міжнародним. На рівні МКІП центр запрацює уже наприкінці березня.

«Завтра буде велика презентація. Можу зробити тільки невеличкий тизер – йдеться про створення великого міжнародного центру. Те про що ми говоримо у рамках нашого міністерства, хотів би прояснити, центр буде презентовано наприкінці березня, він уже почне працювати», – сказав Ткаченко.

Він також коротко окреслив пріоритети у роботі Центру.

«Йдеться в першу чергу про медійні загрози, ми будемо працювати в першу чергу NGO (недержавними організаціями) моніторити ситуацію, виявляти і показувати, що за фейки і дезінформація розповсюджується у інформаційному просторі. Щодо міжнародного центру протидії дезінформації, про який говорив президент, – ми будемо лише однією з частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами. Але про це детальніше розкажуть завтра», - сказав міністр.

Очільник МКІП зазначив, що Україна заручається підтримкою міжнародних партнерів, оскільки самотужки протистояти Росії у інформаційній війні вкрай складно.

«Ми не можемо відповідати симетрично російським проявам інформаційної війни, ми можемо відповідати лише асиметрично. Змагатися в бюджетах з Russia Today нам не під силу. І саме тому центри протидії дезінформації будуть міжнародними – у координації з нашими партнерами з країн НАТО та іншими. Тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо запропонувати реальні факти тим негативним наративам, з якими працюють російські ЗМІ», – зазначив Ткаченко.

Окрім того, за словами міністра, необхідно працювати і з медіа всередині країни для формування позитивного іміджу.

«Крім роботи на міжнародних майданчиках, ми маємо працювати і з власними ЗМІ над своїми позитивними наративами, які існують у нашій країні. Щоб Україна не асоціювалася, як зараз, з війною та корупцією, а хоча б з писанками, борщем та сучасною модою. Це головна м'яка сила, якою можна розбити той вал дезінформації, який іде переважно із Росії», – наголосив Ткаченко.

Напередодні президент Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації.