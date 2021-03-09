Зеленський анонсував запуск Центру протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації має запрацювати найближчим часом

В Україні найближчим часом почне працювати Центр протидії дезінформації. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Про це президент заявив під час відкриття Всеукраїнського форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм», який триватиме три дні.

Зеленський вважає, що Центр у майбутньому стане міжнародним хабом протидії пропаганді та дезінформації.

«Сьогодні Україна перебуває на передовій, зокрема і на передовій боротьби з пропагандою. В ООН я виступив з ініціативою створити в Україні центр протидії дезінформації, найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді у усьому світі», - сказав Зеленський

На сесіях форуму «Україна 30. Культура, медіа, туризм» дискутуватимуть представники Офісу президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, книговидавці та представники креативної, туристичної, кіно-, медіа-, модної індустрій.

Темою першого дня стане боротьба з пропагандою, інформаційними фейками тощо. Після виступу глави держави розпочнеться перша сесія за участю заступника керівника Офісу президента Юрія Костюка, секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микити Потураєва та інших.

Також до дискусії приєднаються та говоритимуть про свободу слова в Україні та боротьбу з російською пропагандою керівник з публічної політики Facebook щодо України Катерина Крук, асоційований професор Школи міжнародних та громадських справ Колумбійського університету Томас Кент, британський журналіст, телепродюсер і письменник, експерт з медіа та пропаганди Пітер Померанцев.

Друга сесія буде присвячена медіазаконодавству (захист авторських прав та закон про медіа).

Окремо про новий орган боротьби з пропагандою говоритимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Темою третьої сесії буде доступність телевізійного мовлення, четвертої - піратство та захист авторських прав в Україні.

Як повідомляють організатори, учасники заходу говоритимуть про свободу слова та пропаганду, майбутнє української культури та креативні індустрії в Україні.



