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    Стало відомо, як силовики звільнили заручників у Харкові

    Силовий варіант при вирішенні ситуації не застосовувався, хоч всі підрозділи були готові
    Сьогодні, 30 грудня, після захоплення відділення «Укрпошти» в Харкові і звільнення 11 заручників, стало відомо про проведену операцію і вимогах терориста-грабіжника. Про це повідомив начальних Харківської поліції Олег Бех, повідомляє «Страна». «За попередніми даними взагалі неможливо визначити його наміри, оскільки
    • Вчора, 22:08
    • Розсилка
    Спецпризначенці у Харкові
    Спецпризначенці у Харкові

    Силовий варіант при вирішенні ситуації не застосовувався, хоч всі підрозділи були готові

    Сьогодні, 30 грудня, після захоплення відділення «Укрпошти» в Харкові і звільнення 11 заручників, стало відомо про проведену операцію і вимогах терориста-грабіжника.

    Про це повідомив начальних Харківської поліції Олег Бех, повідомляє «Страна».

    «За попередніми даними взагалі неможливо визначити його наміри, оскільки людина поводилася неадекватно. Ми постійно перебували з ним в переговорах. Професійні учасники переговорів Служби безпеки і Нацполіції, професійний психолог, запросили його батька, запросили його друга дитинства. Постійно перебували в контакті. Складно було визначити наміри, тому що вимоги були незрозумілі»,  - зазначив Бех.

    Силовий варіант при вирішенні ситуації не застосовувався, хоч всі підрозділи були готові. Одна із заручниць відкрила двері, після чого спецпідрозділу проникли всередину, додав начальних Харківської поліції.

    У прес-службі поліції Харківщини додали, що особу зловмисника  встановлено - це харків’янин 1977 року народження, раніше судимий за різними статтями Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

    Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист

    За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років. 

    До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників

    Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.

    МВС Арсен Аваков метро
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