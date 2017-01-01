Стало відомо, як силовики звільнили заручників у Харкові

Силовий варіант при вирішенні ситуації не застосовувався, хоч всі підрозділи були готові

Сьогодні, 30 грудня, після захоплення відділення «Укрпошти» в Харкові і звільнення 11 заручників, стало відомо про проведену операцію і вимогах терориста-грабіжника. Про це повідомив начальних Харківської поліції Олег Бех, повідомляє «Страна». «За попередніми даними взагалі неможливо визначити його наміри, оскільки



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Спецпризначенці у Харкові

Силовий варіант при вирішенні ситуації не застосовувався, хоч всі підрозділи були готові

Сьогодні, 30 грудня, після захоплення відділення «Укрпошти» в Харкові і звільнення 11 заручників, стало відомо про проведену операцію і вимогах терориста-грабіжника.

Про це повідомив начальних Харківської поліції Олег Бех, повідомляє «Страна».

«За попередніми даними взагалі неможливо визначити його наміри, оскільки людина поводилася неадекватно. Ми постійно перебували з ним в переговорах. Професійні учасники переговорів Служби безпеки і Нацполіції, професійний психолог, запросили його батька, запросили його друга дитинства. Постійно перебували в контакті. Складно було визначити наміри, тому що вимоги були незрозумілі», - зазначив Бех.

Силовий варіант при вирішенні ситуації не застосовувався, хоч всі підрозділи були готові. Одна із заручниць відкрила двері, після чого спецпідрозділу проникли всередину, додав начальних Харківської поліції.

У прес-службі поліції Харківщини додали, що особу зловмисника встановлено - це харків’янин 1977 року народження, раніше судимий за різними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

Також з'явилось відео із «пристроєм», яким погрожує терорист.

За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

До переговорів щодо звільнення людей з відділення «Укрпошти» у Харкові залучили батька чоловіка, який взяв заручників.

Близько 20-ї години терориста було затримано, а заручників звільнено. Глава МВС Арсен Аваков оприлюднив фото затриманого харківського терориста.