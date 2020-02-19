Стало відомо, як зміниться міграційна система Британії



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Іммігранти повинні набрати 70 балів, щоб мати можливість працювати у Великій Британії

Британський уряд розкрив плани нової міграційної системи, яка почне діяти після завершення перехідного періоду після Brexit.

Про це повідомляє BBC.

Нова система закликає роботодавців відійти від залежності від «дешевої робочої сили» з Європи й інвестувати в утримання персоналу та розвиток технологій автоматизації.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що громадяни ЄС і країн, що не входять у ЄС, які прибувають до Британії, будуть розглядатися однаково після 31 грудня, коли завершиться режим вільного пересування з Євросоюзом.

Міністр внутрішніх справ Пріті Патель заявила, що нова система означатиме, що «найяскравіші і найкращі зможуть приїхати в Сполучене Королівство».

Згідно з запланованою схемою, іноземні робітники, які хотіли б працювати у Британії, повинні говорити англійською і мати пропозицію кваліфікованої роботи.

Вони отримають 50 балів, якщо будуть відповідати цим критеріям.

В цілому іммігранти повинні набрати 70 балів, щоб мати можливість працювати у Британії. Додаткові бали присуджуються за кваліфікацію, пропоновану зарплату та роботу в секторі з дефіцитом робочої сили.

При цьому уряд виключає можливості для низькокваліфікованих робітників, закликаючи бізнес «адаптуватися і пристосовуватися» до кінця вільного пересування між країнами ЄС і Британією.