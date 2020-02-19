Євросоюз розширив «чорний список» офшорних зон



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До списку країн, які не надають ЄC відомості про офшорні активи, додали Кайманові Острови, Республіку Палау, Панаму і Сейшельські Острови

Міністри фінансів країн Євросоюзу у вівторок, 18 лютого, розширили список країн і територій, які не співпрацюють у наданні відомостей про офшорні активи податковим органам. До списку додали Кайманові Острови, Республіку Палау, Панаму і Сейшельські Острови. Як повідомляється, вони не реалізували в узгоджені терміни податкові реформи, які зобов'язувалися провести. З листопада 2019 року в "чорному списку" податкових оаз перебували Американське Самоа, Фіджі, Гуам, Оман, Самоа, Тринідад і Тобаго, Американські Віргінські острови і Вануату.

До «чорного списку» не була внесена Туреччина, яка виконала більшість умов Євросоюзу. При цьому Анкара повинна була створити умови для автоматичного обміну інформацією з податкових питань з ЄС до кінця 2019 року, але не зробила цього. Тому країна отримала додатковий час на завершення необхідних процедур.

Як повідомив міністр фінансів Австрії Ґернот Блюмель (Gernot Blümel), якщо Туреччина і надалі не виконає вимоги ЄС, Відень буде вимагати внесення і її в «чорний список». За його словами, відповідне рішення буде ухвалено до кінця року.

Вперше в списку з'явилась заморська територія Великої Британії - Кайманові острови. Німецький депутат Європарламенту, член баварського Християнсько-соціального союзу Маркус Фербер (Markus Ferber) бачить в цьому рішенні попередження Великої Британії, яка вийшла з Євросоюзу.

«Мрії деяких прихильників Brexit про те, що із Сполученого Королівства виникне податкова оаза біля берегів Європи, не судилося збутися», - вказав він, додавши, що якщо це таки станеться, то «британці також опиняться у чорному списку».

«Чорний список» був затверджений Євросоюзом на початку грудня 2017 року після масштабних податкових скандалів попередніх років, таких як «Панамські досьє» або «Люксембурзьке досьє». Тоді ЗМІ виклали інформацію про сотні офшорних рахунків і компаній політиків і бізнесменів з усього світу, які використовували офшори для ухиляння від сплати податків.

Джерело: Deutsche Welle