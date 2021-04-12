Разумков скликає два позачергових засідання Ради 13 квітня

Парламентарі планують загалом розглянути 17 питань на позачергових засіданнях у вівторок

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання двох позачергових пленарних засідань парламенту 13 квітня. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Засідання скликається у зв’язку з вимогою 153 народних депутатів. Перше засідання розпочнеться о 16:00 у вівторок.

На першому засіданні буде розглянуто п’ять питань:

проєкт постанови «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення належної профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет» (№ 4042);

проєкт постанови «Про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год» (№ 4590);

проєкт постанови «Про звернення до Кабінету міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії» (№ 4609);

проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів» (№ 4576);

проєкт постанови «Про звернення до Кабінету міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу» (№ 4587).

Друге позачергове засідання розпочнеться о 17:30 і на ньому планується розглянути 12 питань:

проєкт закону України про внесення змін до другого розділу «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (Covid-19)» (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) (реєстр. № 5014);

проєкт закону України про внесення змін до закону України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України» щодо військового поховального ритуалу (реєстр. № 4636-1);

проєкт закону України про внесення змін до окремих положень законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я» щодо забезпечення реалізації прав застрахованих осіб (реєстр. № 5187-1);

проєкт закону України про внесення змін до розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про споживче кредитування» щодо кредитів, наданих в іноземній валюті (реєстр. № 4475);

проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4398);

проєкт закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо реструктуризації зобов’язань за кредитами в іноземній валюті та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб (реєстр. № 4399);

проєкт закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (реєстр. № 4540);

проєкт закону України про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);

проєкт постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 30 березня 2021 року про прийняття в цілому як закону України проєкту закону України «Про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо приватизації об'єктів великої приватизації» (реєстр. № 4543-П);

проєкт закону України про внесення змін до п.3 розділу Х «Перехідні та прикінцеві положення» закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу (реєстр. № 5138-1);

проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування (реєстр. № 4210);

проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (реєстр. № 4629-1).

Перед цим у вівторок відбудеться чергове пленарне засідання парламенту, на якому продовжиться розгляд поправок до законопроєкту №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Раніше вже повідомлялося, що Верховна Рада на цьому тижні може зібратися на два позачергові засідання. Обидва їх ініціювали депутатські фракції та групи.

До того ж набув чинності закон про всеукраїнський референдум. У документі міститься перелік питань, які не можна виносити на референдум.



