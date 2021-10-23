Стало відомо, які сумнівні ліки від коронавірусу продають українцям (список)

Ще за перший рік пандемії виробники заробили на сумнівних ліках мільйони гривень

В останні роки учасники вітчизняного фармацевтичного ринку пропонували українцям цілий ряд лікарських препаратів, які, нібито, ефективно протидіють Covid-19. Попри те, що ці ліки не увійшли до протоколів МОЗ України з лікування Covid-19, їх активно просували саме в контексті протидії коронавірусній інфекції. Про це свідчать дані дослідження «Центру протидії корупції» «Як в Україні щорічно зливаються мільярди гривень на сумнівні ліки».

Попри те, що ефективність використання цих ліків для протидії коронавірусу досі не доведена, українці витратили на них мільйони гривень з початку пандемії.

У дослідженні наведено короткий перелік найбільш відомих таких препаратів:

Декасан – препарат із діючою речовиною декаметоксином, що чинить протибактериальну та протигрибкову дію. Фахівці звертають увагу на недоведеність та сумнівність окремих показань до його застосування. Окрім реклами, Декасан офіційно рекомендували для профілактики коронавірусу Національним інститутом фтизіатрії та пульмонології імені Ф. Г. Яновського.

Протефлазід – краплі, що містять екстракт трави Щучки дернистої та трави Війника наземного. Препарат рекомендувався виробником для профілактики коронавірусу. Пошук на провідних медичних ресурсах не виявив жодного матеріалу, у якому би застосування цих рослин з медичною метою. У 2020 році в аптеках було реалізовано препарату більш ніж на 121 млн грн, майже вдвічі більше у порівнянні з попереднім роком.

Аміксин ІС – імуномоделюючий та противірусний засіб, що публічно згадувався у контексті боротьби з Covid-19. Продажі препарату значно зросли у 2020 році у порівнянні з 2019 – з 101,705 млн грн до 157,184 млн грн.

Імустат – ліки з діючою речовиною «umifemovir», у зв’язку з пандемією у 2020 році було повідомлено про вироблення додаткових партій препарату. Подажі в аптеках зросли з 2,3 млн грн у 2019 році до 9,9 млн у 2020.

Амізон – противірусний засіб. У 2021 році компанія-виробник повідомила про позитивні результати під час клінічних досліджень ефективності проти Covid-19. Продажі препарату зросли з 26,644 млн грн у 2019 році до 40,194 млн грн у 2020.

Антикоронавірус – гомеопатичний препарат, виробника було оштрафовано за введення споживачів в оману. Дані щодо об’сягів продажів відсутні.

Нагадаємо, раніше було оприлюднено список, які ліки без доведеної ефективності купують українці.

Читайте також: