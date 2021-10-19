Які ліки без доведеної ефективності купують українці: оприлюднено список

Вітчизняні споживачі щороку витрачають на ліки із сумнівною ефективністю сотні мільйонів гривень

Упродовж 2020 року українці витратили на медичні препарати, ефективність яких не була доведена, майже 1,2 млрд грн. Про це свідчать дані дослідження «Центру протидії корупції» «Як в Україні щорічно зливаються мільярди гривень на сумнівні ліки».

У попередні роки суми витрат, здійснених українськими споживачами на цю категорію лікарських препаратів, також були значними – понад 970 млн грн у 2018 та близько 752 млн грн у 2019 роках.

Серед препаратів із недоведеною ефективністю, які принесли найбільші доходи виробникам, насамперед присутні капіляростабілізуючі засоби, противірусні препарати, індуктори інтерферонів та імуномодулятори, а також метаболічні засоби та гепатопротектори.

інфографіка: «Центр протидії корупції»

Аналіз інформації про виробників ліків «без доведеної ефективності» показав, що найбільше коштів від продажу цих препаратів отримали п’ять українських виробників.

інфографіка: «Центр протидії корупції»

Загалом, у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціювалися як протидія Covid-19.

Такі ліки 2020 року закуповувала і держава: із бюджету було витрачено 130,5 млн грн на ліки без доведеної або сумнівної ефективності, 425,3 тис. на гомеопатичні ліки та 5,8 млн на рослинні препарати. Ще 22,8 млн грн держава витратила на біологічно активні добавки та допоміжні засоби у 2020 році, що є значно більшою сумою за попередні роки.

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