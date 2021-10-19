На які ліки українці витрачають найбільше грошей. Список препаратів

Щороку українці витрачають найбільше на одні і ті самі лікарські засоби

Фармацевтичні «вподобання» мешканців України за останні роки практично не змінилися

Лідером із продажів у вітчизняних аптеках упродовж 2020 року був протитромбічний засіб Ксалерто-INN Рривароксабан, на який наші співгромадяни минулого року витратили майже 400 млн грн. У попередні роки цей препарат також очолював рейтинг найбільш затребуваних медичних засобів. Про це йдеться у дослідженні «Центру протидії корупції», проведеному разом із експертами з медичної сфери «Як в Україні щорічно зливаються мільярди гривень на сумнівні ліки».

На другому місці за підсумками 2020 року опинився протизапальний засіб широкого спектру Німесил, за який протягом минулого року українці загалом виклали понад 232 млн грн.

Замикає трійку лідерів анальгетик Спазмалгон, якого вітчизняні аптеки продали на майже на 222 млн грн лише протягом 2020 року.

інфографіка: Центр протидії корупції

Також до рейтингу увійшли Реосорбілакт, Натрію хлорид, Налбуфін, Детралекс, Гептрал, НО-ШПА та Гідазепам ІС.

Показовим є той факт, що з 10 лікарських засобів, що у 2018–2020 роках купували українці, чотири є ліками, що не мають достатньої доказової бази ефективності та безпечності. Йдеться про Реосорбілакт, Детралекс, та Гептрал та Актовегін.

Загалом, у 2020 році українці витратили 14 млрд грн на ліки без доведеної ефективності. Деякі з цих препаратів позиціонувалися як протидія Covid-19.

Такі ліки 2020 року закуповувала і держава: із бюджету було витрачено 130,5 млн грн на ліки без доведеної або сумнівної ефективності, 425,3 тис. на гомеопатичні ліки та 5,8 млн на рослинні препарати. Ще 22,8 млн грн держава витратила на біологічно активні добавки та допоміжні засоби у 2020 році, що є значно більшою сумою за попередні роки.

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