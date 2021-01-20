Відомий препарат виявився здатним придушити коронавірус

У пацієнтів, яким давали препарат відзначалося скорочення тривалості деяких симптомів

Результати попереднього дослідження показали, що препарат івермектин здатний придушити передачу коронавірусу від людини до людини, зменшуючи вірусне навантаження і тривалість симптомів у людей з легкою формою Covid-19.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі EClinicalMedicine.

Вчені перевірили, чи може максимальна рекомендована в Європі доза відомого протипаразитарного препарату івермектіна вплинути на передачу вірусу при введенні протягом перших днів після появи симптомів.

Відомо, що цей засіб зменшує реплікацію коронавірусу в клітинних лініях, проте надійних даних про його вплив на інфекцію у людей було недостатньо, незважаючи на широке використання препарату в латиноамериканських країнах.

В ході дослідження 24 піддослідним з легкими симптомами Covid-19 давалася або одна доза препарату, або плацебо протягом 72 годин після появи перших симптомів. Виявилося, що середнє вірусне навантаження в групі, що одержувала івермектин, була нижче (приблизно в 3 рази нижче через чотири дні і до 18 разів нижче через сім днів після лікування), хоча різниця не була статистично значущою.

У пацієнтів, яким давали препарат, також відзначалося скорочення тривалості деяких симптомів (втрати нюху і смаку на 50 відсотків і кашлю на 30 відсотків).

У всіх пацієнтів з'явилися вірус-специфічні антитіла IgG, але середній рівень антитіл в групі лікування був нижче, ніж в групі плацебо. Це також вказує на знижене вірусне навантаження. Однак ефективність ліків необхідно підтвердити в більш великомасштабних дослідженнях.