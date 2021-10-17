Лікарі назвали препарати, що знижують смертність від Covid-19

Шведські вчені назвали статини ліками, що зменшують смертність від коронавірусу

Вчені Каролінського інституту виявили ліки, що зменшують смертність серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Такими препаратами стали засоби для боротьби з холестерином, пише The Times.

Фахівці провели дослідження в Швеції, в якому взяло участь близько мільйона людей віком від 45 років. Лікарі проаналізували відомості про препарати, що приймаються пацієнтами, а також інформацію з реєстру причин смерті.

У результаті дослідження вчені назвали статини ліками, що знижують не тільки рівень холестерину, але і смертність від Covid-19. Фахівці заявили, що ті пацієнти які їх приймають, із меншою ймовірністю йдуть із життя при коронавірусі.

Крім того, статини допомагають зменшити запалення в кровоносних судинах.

«В цілому наші підсумки підтверджують продовження використання статинів у таких випадках, як серцево-судинні захворювання і високий рівень ліпідів у крові у відповідності з поточними рекомендаціями під час пандемії Covid-19», - підкреслив один із авторів

Однак вчені відзначили, що результатів їхнього дослідження недостатньо, щоб прийти до точних висновків про причинно-наслідкові зв'язки між застосуванням статинів і зниженням рівня смертності при коронавірусі.

Нагадаємо, міжнародна група вчених дійшла висновку, що лікування хворих на Covid-19, що перебувають у важкому стані, плазмою людей, що одужали від коронавірусу, є неефективним у переважній більшості випадків.

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