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    Лікарі назвали препарати, що знижують смертність від Covid-19

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    Ці медикаменти знижують рівень холестерину - Лікарі назвали препарати, що знижують смертність від Covid-19
    Ці медикаменти знижують рівень холестерину
    Фото з відкритих джерел

    Шведські вчені назвали статини ліками, що зменшують смертність від коронавірусу

    Вчені Каролінського інституту виявили ліки, що зменшують смертність серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Такими препаратами стали засоби для боротьби з холестерином, пише The Times.

    Фахівці провели дослідження в Швеції, в якому взяло участь близько мільйона людей віком від 45 років. Лікарі проаналізували відомості про препарати, що приймаються пацієнтами, а також інформацію з реєстру причин смерті.

    У результаті дослідження вчені назвали статини ліками, що знижують не тільки рівень холестерину, але і смертність від Covid-19. Фахівці заявили, що ті пацієнти які їх приймають, із меншою ймовірністю йдуть із життя при коронавірусі.

    Крім того, статини допомагають зменшити запалення в кровоносних судинах.

    «В цілому наші підсумки підтверджують продовження використання статинів у таких випадках, як серцево-судинні захворювання і високий рівень ліпідів у крові у відповідності з поточними рекомендаціями під час пандемії Covid-19», - підкреслив один із авторів

    Однак вчені відзначили, що результатів їхнього дослідження недостатньо, щоб прийти до точних висновків про причинно-наслідкові зв'язки між застосуванням статинів і зниженням рівня смертності при коронавірусі.

    Нагадаємо, міжнародна група вчених дійшла висновку, що лікування хворих на Covid-19, що перебувають у важкому стані, плазмою людей, що одужали від коронавірусу, є неефективним у переважній більшості випадків.

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    Теги: ліки коронавірус
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    Лікарі назвали препарати, що знижують смертність від Covid-19