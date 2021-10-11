Стало відомо, які угоди можуть підписати на саміті Україна – ЄС

Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі

Саміт Україна – ЄС пройде в Києві 12 жовтня

На саміті Україна – ЄС, який пройде в Києві 12 жовтня, будуть підписані три угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву одного з високопоставлених чиновників Євросоюзу журналістам.

За словами джерела, зокрема, буде підписано угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом («відкрите небо»), про приєднання України до програми досліджень та інновацій Horizon Europe та програми «Креативна Європа».

«Це (підписання договору про «відкрите небо», – ред.) підвищить кількість мандрівників, дасть поштовх туристичній привабливості України», – зазначив представник ЄС, допустивши, що до України зайдуть нові лоукост-перевізники.

Крім того, на завтрашньому саміті планується обговорити спільну боротьбу з пандемією коронавірусу, ситуацію в Криму і на Донбасі, енергетичну безпеку України, перегляд Угоди про асоціацію та ряд інших тем.

Зазначимо, Верховна Рада може у вівторок або четвер провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України.

«Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна – ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

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