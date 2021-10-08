  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Рада наступного тижня проведе «Європейський день» у парламенті

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Верховна Рада анонсувала позачергове засідання - Рада наступного тижня проведе «Європейський день» у парламенті
    Верховна Рада анонсувала позачергове засідання
    фото з відкритих джерел

    Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня

    Верховна Рада може у вівторок або четвер провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України. Про це повідомив журналістам перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    За його словами, якщо українська делегація приїде на саміт з прийнятими в першому читанні законами, то це «завжди сприймається як хороший сигнал для партнерів».

    «Позачергове засідання, «євроінтеграційне», може бути у вівторок або четвер. Воно стосуватиметься якраз саміту Україна–ЄС, який буде паралельно відбуватися», – зазначив він.

    «Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна-ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

    Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

    У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.

    Читайте також: Саміт Україна – ЄС. На що очікує наша країна?
    Теги: ЄС Верховна Рада саміт Україна Олександр Корнієнко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада наступного тижня проведе «Європейський день» у парламенті