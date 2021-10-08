Рада наступного тижня проведе «Європейський день» у парламенті

Черговий саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня

Верховна Рада може у вівторок або четвер провести позачергове засідання для розгляду законопроєктів, важливих для європейської інтеграції України. Про це повідомив журналістам перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, якщо українська делегація приїде на саміт з прийнятими в першому читанні законами, то це «завжди сприймається як хороший сигнал для партнерів».

«Позачергове засідання, «євроінтеграційне», може бути у вівторок або четвер. Воно стосуватиметься якраз саміту Україна–ЄС, який буде паралельно відбуватися», – зазначив він.

«Главкому» ще на початку вересня стало відомо, що Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна-ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проєкту Спільної заяви саміту.