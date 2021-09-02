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    Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті

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    Верховна Рада розпочне свою роботу 7 вересня - Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті
    Верховна Рада розпочне свою роботу 7 вересня
    Фото: Голос України

    Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня

    Напередодні саміту Україна – Європейський Союз, який запланований на 12 жовтня, на початку жовтня буде проведене засідання Верховної Ради під умовною назвою «Європейський день». Про це «Главкому» розповіли джерела у «Слузі народу».

    На цьому засіданні парламентарі планують розглянути низку євроінтеграційних законів. Яких саме, джерело не уточнює.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше говорив, що на саміті Україна-ЄС планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.

    Україна та Європейський союз проводять саміти на підставі статті 5 Угоди про асоціацію. Засідання самітів проводяться за участю президента України, президента Європейської ради та президента Європейської комісії. Cаміти відбуваються кожного року почергово в Україні та Брюсселі.

    У День Незалежності 24 серпня Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна – ЄС. Лідери України та ЄС обговорили перебіг підготовки до 23-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. Зеленський розповів про очікування української сторони щодо ключових результатів цієї зустрічі на найвищому рівні, а також про основні елементи проекту Спільної заяви саміту.

    Також відомо, що новий сезон Верховна Рада розпочне з пакету законів, які спрямовані на закриття зобов'язань щодо МВФ. Зокрема, розглядатимуться закон про НАБУ 5459-1 у другому читанні, чотири технічних законопроєкти про банківське законодавство і НБУ 5850, 5851, 5852, 5853 та внесення збалансованого проєкту закону Держбюджету на 2022 рік.

    Перше засідання після канікул Верховна Рада проведе наступного тижня, 7 вересня.

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    Теги: ЄС Верховна Рада МВФ саміт Україна
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    Рада перед самітом Україна-ЄС проведе «Європейський день» у парламенті