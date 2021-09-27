Зеленський запропонував відкрити в Україні офіс компанії Facebook

Президент України провів відеоконференцію з представниками компанії Facebook

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з головною операційною директоркою компанії Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом. Про це інформує Офіс президента.

Президент запропонував розглянути можливість відкриття офісу компанії Facebook в Україні.

«Цифровізація – це пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, яка активно втілюється. Ми оцифровуємо сто відсотків державних послуг», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна стала першою країною у світі, яка прирівняла цифрові паспорти до звичайних. Крім того, завдяки єдиному порталу державних послуг «Дія» громадяни можуть скористатися сервісами електронного підпису та відкриття бізнесу. За словами глави держави, заплановано розширити перелік електронних послуг в Україні.

«У нас є декілька амбітних цілей: це електронна митниця, це парламентські та президентські вибори, це цифровий перепис громадян України», – розповів Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що ІТ-галузь у нашій країні активно розвивається і сьогодні становить 4% ВВП країни.

Президент також зауважив, що Україна активно бореться з російською дезінформацією. Зокрема, він поінформував про досвід роботи Центру протидії дезінформації, який співпрацює з міжнародними партнерами нашої держави. Крім того, в Україні працює Центр кібербезпеки, який протидіє кібератакам, передусім з боку Росії.

Володимир Зеленський запросив представників Facebook відвідати «Дія. Саміт», який відбудеться у Києві 29 листопада.

«Ми прагнемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим українським користувачам. Це відображається у різних діях компанії, включно з нещодавнім запуском Facebook AMBER Alert в Україні, і ми сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю», – зазначила зі свого боку Шеріл Сендберг.

Також учасники відеоконференції обговорили питання відкриття R&D-центру Facebook в Україні.

Нагадаємо, раніше директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Олег Половинко розповів про плани розвитку ІТ-сфери та цифровізації Києва.

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