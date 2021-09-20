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    Думки вголос

    Саміт Україна – ЄС. На що очікує наша країна?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Саміт Україна – ЄС. На що очікує наша країна?

    ЄС планує посилити критику агресії РФ та в черговий раз вказати на незаконність анексії Криму

    Мовою оригіналу

    По поводу саммита Украина – ЕС

    Издание EU Observer написало коротко о проекте коммюнике, которое планируется принять по итогам предстоящего саммита Украина-ЕС 12 октября в Киеве. На саммите будут Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

    Согласно проекту, ЕС планирует усилить критику агрессии РФ, в очередной раз указать на незаконность аннексии Крыма, осудить концентрацию войск у украинской границы, а также призвать Россию предоставить больше объяснений причин концентрации войск.

    В проекте декларации подчеркивается ответственность РФ как стороны конфликта. Что важно, особенно на фона того, что Россия отказалась продлить мандат ОБСЕ по контролю на линии соприкосновения.

    В то же время, в проекте обходится тема СП-2, а также необходимости усиления санкций против РФ.

    Из хорошего: проект резолюции предусматривает предоставление Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи и признание украинских вакцинных сертификатов.

    Ну и наконец, и это уже безотносительно проекта коммюнике. Хотелось бы услышать об ожиданиях Украины от этого саммита.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС саміт Урсула фон дер Ляйен
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    Саміт Україна – ЄС. На що очікує наша країна?