Саміт Україна – ЄС. На що очікує наша країна?

ЄС планує посилити критику агресії РФ та в черговий раз вказати на незаконність анексії Криму

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По поводу саммита Украина – ЕС

Издание EU Observer написало коротко о проекте коммюнике, которое планируется принять по итогам предстоящего саммита Украина-ЕС 12 октября в Киеве. На саммите будут Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

Согласно проекту, ЕС планирует усилить критику агрессии РФ, в очередной раз указать на незаконность аннексии Крыма, осудить концентрацию войск у украинской границы, а также призвать Россию предоставить больше объяснений причин концентрации войск.

В проекте декларации подчеркивается ответственность РФ как стороны конфликта. Что важно, особенно на фона того, что Россия отказалась продлить мандат ОБСЕ по контролю на линии соприкосновения.

В то же время, в проекте обходится тема СП-2, а также необходимости усиления санкций против РФ.

Из хорошего: проект резолюции предусматривает предоставление Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи и признание украинских вакцинных сертификатов.

Ну и наконец, и это уже безотносительно проекта коммюнике. Хотелось бы услышать об ожиданиях Украины от этого саммита.

Джерело: блог Олесі Яхно

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