Свіжі президентські рейтинги. Хто лідирує?

Президент і його партія продовжують залишатися найбільш популярними серед українців

Найбільшу підтримку має Володимир Зеленський, рейтинги «ОПЗЖ» істотно знизилися

Чинний президент Володимир Зеленський продовжує очолювати рейтинги довіри українців. Якби вибори відбулися найближчим часом, за нього готові були віддали свої голоси 25,3% виборців, у парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» з підтримкою 21,3% українців серед тих, хто визначився.

Про це йдеться в оприлюднених результатах всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Різниця між другим та третім місцем – у межах похибки. Джерело: КМІС

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільшу підтримку отримав би Зеленський: його готові підтримати 25,3% серед респондентів, які визначилися зі своїм вибором. Друге-третє місця ділять Юрій Бойко (14,7%) і Петро Порошенко (14%). Різниця в підтримці цих кандидатів у межах похибки. Далі йде Юлія Тимошенко (11,9%).

Соціологи зауважують, що, якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, то 63,5% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 12% – не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

У парламентському рейтингу лідирує партія «Слуга народу» (21,3% серед тих, хто визначився). За партію «Опозиційна платформа – За життя» готові проголосувати 18,1% респондентів, за партію «Європейська солідарність» – 15% партію «Батьківщина» – 14,4%, партію «Сила і честь» – 5%.

Балансують на межі проходження Радикальна партія Олега Ляшка (4,4%) та ВО «Свобода» (4,4%).

Після відключення телеканалів, повʼязаних з Віктором Медведчуком, стався обвал рейтингу «Опозиційної платформи – За життя». Джерело: КМІС

Як зауважують соціологи, у порівнянні з січнем 2021 року статистично значуще змінилася підтримка: «ОПЗЖ» – підтримка партії знизилася з 24,1% серед тих, хто визначився, до 18,1%; «Батьківщини» – рейтинг зріс з 10,3% до 14,4%. Формально рейтинг партії «Слуга народу» змінився в межах похибки, але водночас є тенденція до певного росту підтримки.

Згідно з дослідженням, якби найближчої неділі відбувалися вибори до Верховної Ради, 59% респондентів обов’язково взяли б участь у голосуванні, ще 11,8% – не впевнені, але скоріше проголосували б на виборах.

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування громадської думки з 23 лютого до 1 березня. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1207 респондентів зі 86 населених пунктів усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% — для показників, близьких до 50%, 2,5% — для показників, близьких до 25%, 1,9% — для показників, близьких до 12%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Як повідомлялося раніше, у лютому за Володимира Зеленського збиралося проголосувати 22,1% респондентів, які визначилися з вибором; у грудні 2020 року рейтинг чинного президента був 27,7%.