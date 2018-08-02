Старший касир податкової академії привласнювала стипендії та зарплати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За півроку жінка привласнила майже 150 тис. грн державних коштів

Прокуратурою Київської області завершено досудове розслідування стосовно старшого касира Університету державної фіскальної служби України, яка за півроку привласнила майже 150 тис. грн державних коштів, призначених для виплати стипендії студентам та заробітної плати працівникам університету. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Ірпінським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно старшого касира Університету державної фіскальної служби України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене повторно) КК України.

40-річна жінка, перебуваючи на посаді старшого касира служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності Університету державної фіскальної служби України, виконувала покладені на неї обов’язки щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам та стипендії студентам університету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з вересня 2016 року по березень 2017 року будучи матеріально-відповідальною особою, у якої кошти університету перебували у віданні, з метою власного збагачення, касир не нараховувала та не виплачувала деяким працівникам заробітну плату та лікарняні, студентам – стипендію та навіть компенсацію на харчування студентам-сиротам, а вказані кошти присвоїла та розпорядилась ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями зловмисниця завдала матеріальних збитків Університету державної фіскальної служби України у розмірі майже 150 тис. грн, повідомили у прокуратурі.

Обвинуваченій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.