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    Стець назвав вбивство Бабченка замахом на правду

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    Стець назвав вбивство Бабченка замахом на правду

    Міністр інформаційної політики закликав правоохоронців знайти вбивць журналіста

    У міністерстві інформаційної політики України вважають вбивство журналіста Аркадія Бабченка замахом на свободу та правду.

    Про це говориться у Твіттері міністерства.

    «Цей жахливий злочин - це не просто вбивство видатної людини. Це замах на свободу, замах на правду», - підкреслив міністр інформаційної політики Юрій Стець.

    Він зазначив, що на своїй Батьківщині - у Росії - Бабченко був «непримиренним борцем за правду, активним опонентом злочинного режиму Путіна».

    Міністр закликав правоохоронців знайти вбивць журналіста.

    «І його виконавці, як і його замовники, обов'язково мають бути покарані», - заявив Стець.

    Нагадаємо, ввечері 29 травня у Києві невідомі застрелили російського журналіста Аркадія Бабченка. Від отриманого поранення у спину журналіст помер в кареті швидкої.

    У поліції повідомили, що в Бабченка стріляли, коли його дружина перебувала в будинку.

    За інформацією члена колегії МВС Антона Геращенка, вбивця чекав на журналіста на сходовому майданчику в під'їзді. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста. Глава столичної Нацполіції запевняє, що поліція не отримувала від Бабченка жодних звернень про погрози або запитів на охорону.

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