Стефанчук закликав парламент підтримати законопроєкт про кнопкодавство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стефанчук нагадав, що, відповідно до законодавства України, кожен народний депутат зобов’язаний голосувати персонально

Представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук закликав парламент підтримати законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України» (р. н. 10394), який передбачає кримінальну відповідальність для парламентарів за так зване кнопкодавство.

Проект закону має статус невідкладного, повідомляє пресслужба глави держави.

За словами Стефанчука, раніше Зеленський наголошував, що він не підпише жодного законопроєкту, який буде ухвалено з порушенням процедури.

«Щоб допомогти парламенту навести лад, Президент вніс законопроєкт про кримінальну відповідальність за неособисте голосування», – підкреслив Стефанчук.

Він нагадав, що, відповідно до законодавства України, кожен народний депутат зобов’язаний голосувати персонально. Невиконання ним цього обов’язку чи перешкоджання у виконанні обов’язку (так зване кнопкодавство) є абсолютно неприйнятним з точки зору парламентаризму.

«Саме тому Президент вийшов з ініціативою криміналізувати неперсоналізоване голосування. Він ініціює внесення змін до Кримінального кодексу України, які передбачатимуть відповідну статтю. Також глава держави запропонував санкцію у вигляді у розмірі від трьох до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів», – зазначив представник Президента у парламенті.

Також Стефанчук повідомив, що завершується робота над законопроєктами про відповідальність народних депутатів за прогули засідань. Крім того, розглядається питання запровадження відповідальності для народних обранців, котрі голосують за законопроєкти, щодо яких є конфлікт інтересів, про який вони не заявили.

Стефанчук сподівається, що ці законопроєкти розгляне Верховна Рада вже наступного скликання.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Документ зареєстровано у Верховній Раді 21 червня під №10394.