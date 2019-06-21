Зеленський визначився з тим, як змусити депутатів голосувати персонально



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Глава держави подав законопроєкт щодо особистого голосування депутатів

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України.

Документ авторства Зеленського зареєстровано у ВР у п'ятницю 21 червня під №10394.

Текст законопроэкту поки що відсутній. Документ визначено як невідкладний.

Нагадаємо, 18 червня представник Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що в Адміністрації президента підготували законопроєкти про кримінальну відповідальність народних депутатів за неперсональне голосування, а також про відповідальність за прогули.