  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна склала графік вакцинації населення від коронавірусу – МОЗ

    • Розсилка
    МОЗ працює для якнайшвидшого отримання вакцини від коронавірусу (ілюстративне фото) - Україна склала графік вакцинації населення від коронавірусу – МОЗ
    МОЗ працює для якнайшвидшого отримання вакцини від коронавірусу (ілюстративне фото)
    Фото: Sanofi Pasteur/Flickr

    Першими в Україні вакцинують громадян з груп ризику

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику. Про це міністр заявив на брифінгу у вівторок, 8 грудня.

    «Ми чітко розуміємо, і склали відповідні графіки вакцинації, розподілили всіх людей за пріоритетами. І ми вважаємо, що у пріоритеті повинні бути люди, які входять до груп ризику. Це група ризику за професійною ознакою - наші медичні працівники», – сказав Степанов.

    Він зазначив, що в групу ризику за професійною ознакою також входять працівники освіти і працівники Нацполіціі. Також обов'язкова для вакцинації повинна бути група ризику за віком і станом здоров'я.

    Це люди старше 60 років і люди, які мають супутні захворювання. Степанов додав, що МОЗ працює для якнайшвидшого отримання вакцини від коронавірусу. 

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

    Уряд Великої Британії придбав 40 мільйонів доз вакцини, що вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни. Особливістю цієї вакцини є необхідність її зберігання при наднизьких температурах.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Читайте також: Україна проводитиме вакцинацію від Covid-19 в три етапи: стали відомі подробиці


    Теги: Україна Максим Степанов вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies