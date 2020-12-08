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    Як медики транспортували пацієнта до лікарні у мороз напівголим (відео)

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    Під Дніпром практично голого пацієнта перевозили в інше місто&nbsp; - Як медики транспортували пацієнта до лікарні у мороз напівголим (відео)
    Під Дніпром практично голого пацієнта перевозили в інше місто 
    Скріншот відео

    Щоб чоловік зовсім не замерз його закутали в тоненьке простирадло для операцій

    У Нікополі пацієнта транспортували в інше місто в одній майці. Інцидент стався в Нікопольській лікарні №1 у понеділок, 7 грудня, близько 14:20.

    Волонтер Ігор Радченко, який привіз для малозабезпечених людей в лікарні допомогу, став свідком того, як в автомобіль швидкої допомоги з каталки завантажили майже голого чоловіка пенсійного віку. Про це Він розповів на своєму YouTube-каналі.

    За його словами, на чоловікові була тільки одна тоненька майка з рукавами, памперс і домашні капці. При цьому на вулиці температура повітря була мінусовою.

    «Він був блідий і тремтів від холоду, повністю в шоковому стані й не розумів, що відбувається. На ньому був катетер на руці, і з памперса по землі волочилася система катетера для сечі. Його вивозили з приймального покою лікарні №1 без маски, без супроводу, і це з лікарні, де лікують ковідних хворих», - зазначив волонтер.

    Коли Ігор запитав у медсестер, як вони можуть його ось так без одягу перевозити людину, то йому відповіли, щоб він звертався на «гарячу лінію». Щоб чоловік зовсім не замерз його закутали в тоненьке простирадло для операцій.

    Літній чоловік назвав себе Миколою Дозорним, і розповів, що він з міста Марганець. При цьому він не знає, чому і куди його перевозять.

    У коментарях до відео жінка заявила, що вона онука цього чоловіка. Вона зазначила, що у її діда запалення легенів.

    «Я дивлюся це відео і у мене серце кров'ю обливається, навіть не через те, що це моя рідна людина, а просто тому що це нелюдяно. Цих лікарів потрібно покарати. Це все не зійде їм з рук», - написала Уляна Сова.

    Вона також розповіла, що дідові купили ліків на 7 тисяч гривень від коронавірусу, але їх йому навіть не дали. Сказали, що ліки ніхто не приносив.

     

    Теги: медицина лікарня Дніпропетровщина хвороби коронавірус
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