Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади – МОЗ

У МОЗ можуть залучати і стаціонарні пункти щеплення

У МОЗ можуть залучати і стаціонарні пункти щеплення

У МОЗ сподіваються, що в Україні зможуть вакцинувати до двох млн осіб щомісяця.

В. о. голови Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузин заявив, що вакцинування в Україні в основному будуть забезпечувати спеціальні мобільні бригади. Про це Кузин заявив в ефірі Україна 24.

«В середньому мобільні бригади при максимальному залученні зможуть вакцинувати близько 800 000 осіб на місяць. Якщо будемо залучати стаціонарні пункти щеплення або кабінети щеплення, то до мільйона щеплень щомісяця. Це плюс мільйон», – зазначив Кузін.

Таким чином, в Україні зможуть вакцинувати до двох млн осіб щомісяця.

Раніше Кузин повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Першими вакцинуватися від коронавірусу будуть люди, які входять до груп ризику.

Україна може отримати першу вакцину від коронавірусу у січні 2021 року, якого саме виробника - невідомо.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.



