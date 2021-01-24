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    Лікар розповіла про небезпеку дистанційної роботи для здоров’я

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    Неправильно організована дистанційна робота може зашкодити здоров&rsquo;ю - Лікар розповіла про небезпеку дистанційної роботи для здоров’я
    Неправильно організована дистанційна робота може зашкодити здоров’ю

    Щоб уникнути ослаблення імунітету, медик радить регулярно робити розминку та не перевантажуватися

    Віддалена робота може нашкодити здоров’ю, адже у людей з’являється нестача фізичної активності. Про це повідомила генеральний директор російського медичного центру імунокорекції імені Ходанової Людмила Лапа. 

    За словами медика, через нестачу активності багато працівників набирають зайву вагу, що стає причиною розвитку хвороб.

    «А набір ваги – це панкреатити, проблеми шлунково-кишкового тракту, а значить, і імунної системи», – пояснила Людмила Лапа.

    Медик наголосила, якщо людина після тривалої дистанційної роботи одразу вийде в офіс, то може захворіти через ослаблену імунну систему. Тому лікар радить звернути увагу на вибір робочого місця вдома. Зокрема, робота з ноутбуком на ліжку чи дивані може загострити остеохондроз. Також потрібно забезпечити достатнє освітлення, щоб уникнути зайвої напруги очей. 

    Крім того, через кожні пів години роботи за комп’ютером пані Людмила радить розминатися і не давати організму перевантажуватися. 

    Нагадаємо, фахівці з університету королеви Марії у Лондоні і одного з найбільших фондів Національної служби охорони здоров’я Великобританії Barts Health провели дослідження і знайшли дивні розходження у плині Covid-19 у пацієнтів з різних етнічних груп. 

    До слова, вчені з США назвали ознаку швидкої смерті від коронавірусу.

    Як повідомлялося, уряд назвав карантинні обмеження, що діятимуть після 25 січня.

    Теги: лікар карантин робота коронавірус
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