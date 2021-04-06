Степанов повідомив, коли прибудуть перші партії вакцини Pfizer

Україна уклала договір із Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу

Міністр каже, що переговори щодо вакцини Pfizer тривали кілька місяців

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли почнуться поставки вакцини від коронавірусу Pfizer. За його словами, перші партії надійдуть в Україну найближчими місяцями. Про це міністр написав на сторінці у Facebook.

Степанов підтвердив, що сьогодні контракт на поставку 10 млн доз американської вакцини був підписаний.

«Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року», – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. Про цей контракт раніше було домовлено під час зустрічі президента Володимира Зеленського з виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.