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    Степанов повідомив, коли прибудуть перші партії вакцини Pfizer

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    Україна уклала договір із Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу - Степанов повідомив, коли прибудуть перші партії вакцини Pfizer
    Україна уклала договір із Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу
    Фото: AFP

    Міністр каже, що переговори щодо вакцини Pfizer тривали кілька місяців

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли почнуться поставки вакцини від коронавірусу Pfizer. За його словами, перші партії надійдуть в Україну найближчими місяцями. Про це міністр написав на сторінці у Facebook.

    Степанов підтвердив, що сьогодні контракт на поставку 10 млн доз американської вакцини був підписаний.

    «Ми очікуємо, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями. А всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року», – заявив він.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо про підписання контракту на 10 млн доз вакцини Pfizer для України. Про цей контракт раніше було домовлено під час зустрічі президента Володимира Зеленського з виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою.

    Україна також очікує до кінця травня отримати партію вакцин Pfizer і AstraZeneca в рамках глобального механізму Covax. Україна повинна отримати 1,7 млн доз вакцин кількома траншами.

    Додамо, що темпи Covid-вакцинації досі повільні. За минулу добу, 5 квітня, в Україні було вакциновано проти коронавірусу 12856 осіб. З них усі щеплені однією дозою.

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: медицина українці Максим Степанов хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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