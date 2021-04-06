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    Степанов пояснив, чому в Україні зростає смертність від Covid-19

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    Лікарі стикаються з новими штамами підступного вірусу&nbsp; - Степанов пояснив, чому в Україні зростає смертність від Covid-19
    Лікарі стикаються з новими штамами підступного вірусу 
    Фото: АР

    Тепер вірус вражає не лише органи дихальної системи, а й печінку, нирки, серце і центральну нервову систему

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом через нові штами.

    На брифінгу він сказав, що виявлені в Україні «британський» і «південноафриканський» штами є більш агресивними.

    «Вони більш агресивні. Зменшений інкубаційний період, змінена клінічна картина. Ми бачимо ураження не тільки органів дихальної системи, а іншого: печінка, нирки, серцево-судинна, центральна нервова система. Це все дуже ускладнює процес лікування. Ви бачите по статистиці, що в нас збільшується кількість летальних випадків. Незважаючи на весь досвід наших лікарів, їхню самовіддану працю та боротьбу за життя кожного українця, вони не боги», – зазначив він.

    Також очільник МОЗ вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу. Сьогодні Степанов повідомив сумні цифри щодо заповнюваності ліжок із киснем. «Ми дійшли до певної межі, і збільшувати далі немає куди», – розповів Степанов.

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Новий штам збудника Covid-19, який вперше був виявлений у Великій Британії та згодом поширився в Україні та інших країнах світу, частіше вражає молодих і здорових людей, а також спричиняє тяжчий перебіг захворювання у вагітних.

    Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

    1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

    Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина лікар смерть лікарня Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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