Степанов пояснив, чому в Україні зростає смертність від Covid-19

Тепер вірус вражає не лише органи дихальної системи, а й печінку, нирки, серце і центральну нервову систему

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні зростає кількість летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом через нові штами.

На брифінгу він сказав, що виявлені в Україні «британський» і «південноафриканський» штами є більш агресивними.

«Вони більш агресивні. Зменшений інкубаційний період, змінена клінічна картина. Ми бачимо ураження не тільки органів дихальної системи, а іншого: печінка, нирки, серцево-судинна, центральна нервова система. Це все дуже ускладнює процес лікування. Ви бачите по статистиці, що в нас збільшується кількість летальних випадків. Незважаючи на весь досвід наших лікарів, їхню самовіддану працю та боротьбу за життя кожного українця, вони не боги», – зазначив він.

Також очільник МОЗ вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу. Сьогодні Степанов повідомив сумні цифри щодо заповнюваності ліжок із киснем. «Ми дійшли до певної межі, і збільшувати далі немає куди», – розповів Степанов.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Новий штам збудника Covid-19, який вперше був виявлений у Великій Британії та згодом поширився в Україні та інших країнах світу, частіше вражає молодих і здорових людей, а також спричиняє тяжчий перебіг захворювання у вагітних.

Додамо, що минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.