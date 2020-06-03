Комітет Ради хоче бачити Ткаченка на посаді міністра культури
Народний депутат від «Слуги народу», екс-гендиректор «1 + 1» Олександр Ткаченко
Ткаченко з 2008 до 2019 року обіймав посаду гендиректора каналу 1+1, власником якого є олігарх Коломойський
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав кандидатуру свого голови — народного депутата від фракції «Слуга Народу» Олександра Ткаченка — на посаду міністра культури та інформаційної політики.
Про це повідомив сам Олександр Ткаченко.
«Подолавши нагальні завдання щодо відновлення фінансування міністерства (культури та інформаційної політики — ред.) і системи управління сферою культури та креативних індустрій — зможемо рухатися далі. Системно та, головне, в діалозі з індустрією», — зазначив він.
Між іншим, гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не призначати Ткаченка міністром культури.
Раніше повідомлялося, що трудовий колектив держпідприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів» (ДП «Укркінохроніка») звернувся до Зеленського із проханням захистити від спроб голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення держпідприємства.
Нагадаємо, спливли подробиці приватизації «Одеської кіностудії»: Ткаченка звинуватили у підробці документів.
Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.
Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.
Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.
Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.