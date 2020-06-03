Комітет Ради хоче бачити Ткаченка на посаді міністра культури



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Народний депутат від «Слуги народу», екс-гендиректор «1 + 1» Олександр Ткаченко



Фото: Главком

Ткаченко з 2008 до 2019 року обіймав посаду гендиректора каналу 1+1, власником якого є олігарх Коломойський

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав кандидатуру свого голови — народного депутата від фракції «Слуга Народу» Олександра Ткаченка — на посаду міністра культури та інформаційної політики.

Про це повідомив сам Олександр Ткаченко.

«Подолавши нагальні завдання щодо відновлення фінансування міністерства (культури та інформаційної політики — ред.) і системи управління сферою культури та креативних індустрій — зможемо рухатися далі. Системно та, головне, в діалозі з індустрією», — зазначив він.

Між іншим, гільдія кінематографістів Одеси просить Разумкова не призначати Ткаченка міністром культури.

Раніше повідомлялося, що трудовий колектив держпідприємства «Українська студія хронікально-документальних фільмів» (ДП «Укркінохроніка») звернувся до Зеленського із проханням захистити від спроб голови комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення держпідприємства.

Нагадаємо, спливли подробиці приватизації «Одеської кіностудії»: Ткаченка звинуватили у підробці документів.