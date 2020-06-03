Українцям послабили карантин з 5 червня: що дозволено



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Уряд вирішив, що ресторани зможуть з 5 червня приймати відвідувачів не лише на відкритих майданчиках, а й у приміщеннях Фото: НікЛайф

Кабмін скасував режим самоізоляції для людей старше 60 років

Кабінет міністрів дозволив з 5 червня роботу закладів громадського харчування, проведення релігійних заходів, а також скасував вимогу щодо дотримання режиму самоізоляції для осіб віком від 60 років.

Таке рішення прийнято на засіданні уряду 3 червня.

«Проєктом постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 20 травня 2020 року номер 392 пропонується дозволити з 5 червня 2020 року роботу закладів громадського харчування, зокрема прийом відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідмічних заходів. Дозволити проводити релігійні заходи на відкритому повітрі за умови дотримання релігійною організацією фізичної дистанції між учасниками не менш ніж 1,5 метра та в приміщенні за умови перебуванні не більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі», - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, представляючи відповідний проєкт.

Отже, сьогоднішнє рішення Кабміну передбачає дозвіл:

з 5 червня роботи закладів громадського харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

з 5 червня особам старше 60 років не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;

проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м²;

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому режимі, а також ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Крім того, поновлюється авіаційне сполучення:

з 5 червня — внутрішнє авіасполучення;

з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Здійснення перевезень пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм (без урахування дітей віком до 14 років).

У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Раніше у МЗС назвали країни, які планують запустити міжнародне авіасполучення.

Також стало відомо, коли українські туристи зможуть потрапити до Туреччини.