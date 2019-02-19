Степи в окупованому Криму потерпають від нестачі води



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Фото Валентина Васильєва/Кримська правда

Сиваш став солонішим та почали масово гинути дерева

На окупованому Росією півострові Крим почав засолятися ґрунт через нестачу води.

Про це повідомляє місцеве видання «Примечания».

У Радянському районі півострова в селі Дмитрівка мешканці помітили, що Сиваш став солонішим.

«Сиваш став солонішим, дерева гинуть один за іншим. Вони висихають, потім їх сушать на дрова, але деревина пахне інакше, ніж раніше. Ніби вона просочилася сольовим розчином», - йдеться у повідомленні.

Проблему зі зрошенням землі окупантам так і не вдалося вирішити після того, як Україна перекрила постачання води в окупований Крим.

Нагадаємо, що після анексії Криму Росією у 2014 році припинилось постачання води на півострів. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.