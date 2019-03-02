Столична влада оцінила реконструкцію зупинки «Контрактова площа» та колій навколо неї у чверть мільярда



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Контрактова площа у Києві

Здати об’єкт переможець тендеру повинен до 23 грудня 2022 року

Комунальне підприємство «Київпастранс» 1 березня оголосило тендер з проведення комплексної реконструкції трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа» (в межах Контрактової площі, вул. Костянтинівської, вул. Межигірської, вул. Верхній Вал та підземного пішохідного переходу на вул. Спаській у Подільському районі).

Очікувана вартість закупівлі становить 259,96 млн грн, повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

До переліку роботи входять: демонтаж трамвайних колій та прокладання нових; влаштування системи водовідведення; встановлення електроопор та інші монтажно-ремонтні роботи.

Здати об’єкт переможець тендері повинен до 23 грудня 2022 року.

Початок аукціону запланований на 7 травня цього року.

Крім цього, відповідно до розпорядження виконкому Київської міської державної адміністрації від 2 листопада 2017 року №1387, підрядна будівельна організація, яка виграє тендер, у договорі має прописати пункт про надання гарантії на виконані роботи не менше 10 років. Також підрядника зобов’яжуть повернути кошти до бюджету у разі завищення обсягів та вартості робіт.