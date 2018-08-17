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    Стратегічна авіація РФ провела навчання поблизу Аляски

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    Стратегічна авіація РФ провела навчання поблизу Аляски

    До навчань були залучені літаки Ту-160 і Ту-95

    Міністерство оборони РФ повідомляє про те, що два російських стратегічних бомбардувальники здійснили переліт із місця базування біля Саратова до чукотського міста Анадирь, яке розташоване на березі Берингової протоки навпроти Аляски.

    Про це пише ресурс Military Times.

    Мова йде про літаки Ту-160, які загалом пролетіли 7 тисяч км.

    Окрім того, до навчань залучалися інші російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 та літаки дозаправки.

    Аналітики відзначають зростання кількості обльотів стратегічної авіації РФ на фоні посилення російсько-американських протиріч.

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