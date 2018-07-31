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    Стрілянина в Колумбії: загинуло восьмеро людей

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    Стрілянина в Колумбії: загинуло восьмеро людей

    Невідомі увірвалися в більярдну і відкрили стрілянину

    У Колумбії невідомі в понеділок, 30 липня, на мотоциклах під'їхали до будівлі більярдної в одному з районів міста Ель-Тарра і відкрили стрілянину по людях, які перебували всередині.

    Про це повідомляє видання El Тіемро.

    На місці загинули семеро людей, у тому числі одна жінка, ще три людини отримали поранення, пізніше один із поранених помер.

    Влада колумбійського департаменту Норте-де-Сантандер почала розслідування події.

    Видання зазначає, що Норте-де-Сантандер є зоною протистояння між повстанцями з Армії національного визволення і Народної армії звільнення Колумбії.

    розслідування жінка
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