«Євросолідарність» вимагатиме переголосування в Раді – Шкарлет призначений незаконно

Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за призначення Шкарлета, були фізично відсутні в залі Верховної Ради на момент голосування

Сергія Шкарлета незаконно призначено міністром освіти і науки, оскільки двоє депутатів, «які проголосували» за нього, були відсутні під час голосування.

Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат від «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови МОН.

Деякі депутати фракції «Опозиційної платформи–За життя» підтримали призначення Сергія Шкарлета на посаду голови Міносвіти, натомість у той час вони були відсутні в залі парламенту.

Ар’єв зазначив, що Шкарлета незаконно оголосили новим главою МОН.

«Шкарлет – нелегітимний міністр! Незаконно оголошений. Бо двоє депутатів з ОПЗЖ – Медведчук і Суркіс, які «проголосували» за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради на момент голосування. Все зафіксовано», – написав нардеп.

Він додав, що завтра у Верховній Раді вимагатимуть переголосування за призначенням міністра освіти.

«Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. Ось і подивимось, чи толерує кнопкодавство Дмитро Разумков. Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів. А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки й медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!» – підкреслив Ар’єв.

Нагадаємо, кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти підтримало 226 нардепів, зокрема, 171 нардеп від «Слуги народу», всі присутні на засіданні 20 депутатів з ОПЗЖ, 12 членів партії «За майбутнє», 16 з депутатської групи «Довіра» та 7 позафракційних.

16 грудня Комітет з питань освіти Верховної Ради на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

З 25 червня Шкарлет керує МОН у статусі в.о.міністра.

Як повідомлялося, низка відомих науковців підписалися під відкритим зверненням до голови Верховної Ради та нардепів із проханням не призначати чинного в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета на посаду міністра. Серед іншого, повідомляється, що у червні 2020 року були оприлюднені матеріали, які свідчать про наявність плагіату у науковому доробку Шкарлета.

Зокрема, у вересні Нацагенство з питань якості освіти підтвердило наявність плагіату у трьох роботах Шкарлета.

Також освітні громадські організації написали відкрите звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем’єр-міністра й народних депутатів щодо можливого призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.