Субота прийде з невеликим потеплінням

У суботу без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У суботу, 27 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. [READ_MORE] На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями



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У суботу без опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У суботу, 27 січня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-10 градусів, вдень -1...-3 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...-11 градусів, на Закарпатті та у Волинській області -1...-6 градусів, вдень -5...+3 градуси, на Закарпатті +2...+7 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі -3...-8 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...-13 градусів, у Сумській області -11...-16 градусів, вдень -1...-7 градусів, у Житомирській області -3...+2 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -8...-16 градусів, вдень -1...-9 градусів; у Вінницькій області вночі -7...-12 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -9...-16 градусів, вдень -3...-9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -5...-11 градусів, вдень -6...+1 градус; у Запорізькій області вночі -9...-14 градусів, вдень -3...-8 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -6...+2 градуси, вдень -3...+5 градусів.

Як прогнозують синоптики, у неділю, 28 січня, в Україні очікується мокрий сніг, дощ та відлига.