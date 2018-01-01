В Україну йде відлига і дощі (карта)

Невелике потепління в Україні відчуватиметься вже у суботу

У неділю, 28 січня, в Україні очікується мокрий сніг, дощ та відлига. На сході та в центрі країни ще буде до 5 морозу. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко. «Дощ - скоріше у західних областях, мокрий сніг - місцями на решті території. Такий, періодичний, ввечері у неділю - інтенсивніший. Тому вже витягніть



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В Україні почнеться відлига

Невелике потепління в Україні відчуватиметься вже у суботу

У неділю, 28 січня, в Україні очікується мокрий сніг, дощ та відлига. На сході та в центрі країни ще буде до 5 морозу. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталка Діденко.

«Дощ - скоріше у західних областях, мокрий сніг - місцями на решті території. Такий, періодичний, ввечері у неділю - інтенсивніший. Тому вже витягніть гумові чоботи чи лижні високі черевики...», - написала вона.

За словами синоптика, вже у суботу будуть відчуватися порухи повітря до потепління. «Хоча найближчої ночі ще буде морозно, а на Сході та у Центрі аж до -11-14 градусів, проте завтра вдень у більшості наших областей -2-5 градусів. На Сході вдень очікується ще до -8-10. А ось Захід знову буде найтеплішим, -2+3 градуси, на Закарпатті до +3+7 градусів», - прогнозує Діденко.

У Києві у суботу збільшення хмарності, у неділю мокрий сніг. Найближчої ночі у столиці до -10, завтра вдень -3-4. У неділю вночі у Києві -5-7, вдень близько нуля.

Синоптична карта

Раніше Діденко повідомляла, що протягом 25-26 січня в Україні пануватимуть морози, однак вже з суботи почнеться потепління.