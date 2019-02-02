Субота в Україні буде по-весняному теплою



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Невеликі опади у вигляді мокрого снігу в деяких західних та північних регіонах.

Погода в Україні у суботу, 2 лютого, буде по-весняною теплою. Про те, що лютий – все ж зимовий місяць нагадуватимуть невеликі опади у вигляді мокрого снігу у деяких західних та північних регіонах.

На решті території – хмарно, туманно та тепло, без істотних опадів. Такі погодні умови збережуться на вихідних, оскільки Україна належатиме теплій вологій повітряній масі, інформує український синоптик Наталка Діденко.

Так, найтепліше, традиційно, буде у Криму – до +8…+10 градусів. Стовпчики термометрів піднімуться до високих, як на лютий, позначок також на Закарпатті та Одещині – до +7…+9 градусів.

Найпрохолодніше буде у декількох північних та східних областях. Мовиться про Київщину, Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Луганщину. Там теж температурні синоптики обіцяють «плюсові» температурні позначки, проте значно нижчі, аніж на решті території країни. Повітря у цих областях прогріється до +1…+3 градусів.

По всій країні – мряка, місцями дощ, тумани. Там, де температура повітря наближатиметься до нуля чи нижче – з мокрим снігом,– наголошує Діденко.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві збережеться тепла, туманна та волога погода, до +1…+3 градусів.