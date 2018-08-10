Субота в Україні буде спекотною, але на заході очікуються грози
-
Розсилка
У Карпатах вночі і вдень очікується короткочасний дощ
11 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки у Волинській, Львівській і Закарпатській областях невеликий дощ; вдень короткочасний дощ, лише у Хмельницькій та Чернівецькій областях без опадів, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів; у Закарпатті вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.
У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+30 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+31 градус, у Кіровоградській та Полтавській областях +23...+29 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +23...+30 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.
10 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.
Джерело: Українські новини