Субота в Україні буде спекотною, але на заході очікуються грози



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У Карпатах вночі і вдень очікується короткочасний дощ

11 серпня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +27...+29 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки у Волинській, Львівській і Закарпатській областях невеликий дощ; вдень короткочасний дощ, лише у Хмельницькій та Чернівецькій областях без опадів, місцями грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів; у Закарпатті вночі +18...+23 градуси, вдень +28...+33 градуси.

У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +25...+31 градус, у Кіровоградській та Полтавській областях +23...+29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +10...+17 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +25...+30 градусів.

10 серпня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+26 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Джерело: Українські новини