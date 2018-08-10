Суд амністував главу «Харківобленерго», який розтратив 152 млн грн



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Внесену за Яворського заставу в розмірі 1 млн гривень стягнуто на користь «Харківобленерго»

Чиновник визнав свою провину і 4 липня поточного року пішов на угоду зі слідством

Комінтернівський районний суд Харкова стягнув 1 млн гривень, оштрафував на 120 тис. гривень і амністував колишнього виконуючого обов'язки голови правління «Харківобленерго» Володимира Яворського за розтрату 152 млн гривень державних коштів.

Про це повідомляє «Кореспондент» з посиланням на вирок суду.

Зазначено, що Яворський був призначений в. о. голови правління «Харківобленерго» у квітні 2015 року.

Суд встановив, що чиновник підписував документи про надання фіктивним підприємствам грошових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, які в подальшому вказані особи планували перетворити на свою користь.

Так, ТОВ «Компанії Трейд-Актив» було виділено 9,98 млн гривень, ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» - 44,7 млн гривень, отриманих від «Запоріжжяобленерго» за дорученням, і 46 млн гривень, отриманих від «Черкасиобленерго» за дорученням.

Також на рахунку ТОВ «Західні енергетичні транзити» було незаконно перераховано ще близько 51 млн гривень.

«Таким чином, підсудний своєю бездіяльністю зробив службову недбалість, тобто, неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки», - йдеться у вироку суду.

Яворський визнав свою провину і 4 липня поточного року пішов на угоду зі слідством.

Суд затвердив угоду, визнав підсудного винним і засудив його до штрафу в сумі 119 тис. гривень, але амністував його через наявність на утриманні 70-річної матері.

У той же час, внесену за Яворського заставу в розмірі 1 млн гривень стягнуто на користь «Харківобленерго».

У цивільному позові на 41,7 млн гривень суд відмовив.