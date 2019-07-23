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    Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії $1,3 млрд

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    Суд дозволив Ощадбанку стягнути з Росії $1,3 млрд

    Рішення Паризького арбітражу буде виконуватися на території України

    Київський апеляційний суд надав дозвіл та видав виконавчий лист на стягнення з Російської Федерації $1,1 млрд на користь Ощадбанку. Про це йдеться в рішенні суду від 17 липня 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

    Таким чином суд дозволив виконання рішення Міжнародного комерційного арбітражу у Парижі на території України.

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    Крім того, суд дозволив стягнути з Росії відсотки з суми, розраховані за середньою піврічною ставкою ЛІБОР в доларах США плюс 2%, із щорічною капіталізацією.

    Як повідомлялоcm, арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації $1,3 млрд збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму. Сума відшкодування включає відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. В Ощадбанку заявили, що банк почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Російської Федерації по всьому світу.

    Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі $159 млн. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета і ще 17 компаній.

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