Суд дозволив партії Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради
Саакашвілі зі своїми соратниками вирушили до ЦВК подавати нову заяву на участь у виборах
Шостий апеляційний адміністративний суд Києва дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.
Партія Саакашвілі оскаржила рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених у виборчий список політсили.
Суддівська колегія у складі суддів Володимира Аліменка, Андрія Кучми і Володимира Мельничука ухвалила рішення на користь Саакашвілі.
Після рішення суду, лідер партії «Рух нових сил» зі своїми соратниками вирушили до ЦВК подавати нову заяву на участь у виборах
Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.
13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».