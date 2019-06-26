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    Суд дозволив партії Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради

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    Лідер партії&nbsp;&laquo;Рух нових сил&raquo; Михайло Саакашвілі - Суд дозволив партії Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради
    Лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі

    Саакашвілі зі своїми соратниками вирушили до ЦВК подавати нову заяву на участь у виборах

    Шостий апеляційний адміністративний суд Києва дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

    Партія Саакашвілі оскаржила рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених у виборчий список політсили.

    Суддівська колегія у складі суддів Володимира Аліменка, Андрія Кучми і Володимира Мельничука ухвалила рішення на користь Саакашвілі.

    Після рішення суду, лідер партії «Рух нових сил» зі своїми соратниками вирушили до ЦВК подавати нову заяву на участь у виборах

    Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

    13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».

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