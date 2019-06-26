Суд дозволив партії Саакашвілі брати участь у виборах до Верховної Ради



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Лідер партії «Рух нових сил» Михайло Саакашвілі

Саакашвілі зі своїми соратниками вирушили до ЦВК подавати нову заяву на участь у виборах

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва дозволив партії Михайла Саакашвили «Рух нових сил» брати участь у дострокових парламентських виборах.

Партія Саакашвілі оскаржила рішення Центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених у виборчий список політсили.

Суддівська колегія у складі суддів Володимира Аліменка, Андрія Кучми і Володимира Мельничука ухвалила рішення на користь Саакашвілі.

Після рішення суду, лідер партії «Рух нових сил» зі своїми соратниками вирушили до ЦВК подавати нову заяву на участь у виборах

Нагадаємо, раніше ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів, включених до виборчого списку партії «Рух нових сил« Михайла Саакашвілі.

13 червня Саакашвілі представив виборчий список «Руху нових сил».