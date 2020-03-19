Суд дозволив затримати радника Путіна, який контактував з Медведчуком



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Радник президента Росії Сергій Глазьєв

Українські правоохоронці підозрюють Сергія Глазьєва в організації сепаратистських референдумів у Криму і на Донбасі

Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл Офісу генерального прокурора на затримання радника президента Росії з питань регіональної економічної інтеграції Сергія Глазьєва з метою його приводу до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 3 березня.

У серпні 2016 року до адміністрації президента Росії за допомогою кур`єрської служби міжнародної доставки надіслано письмове повідомлення про підозру Глазьєву за ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ст. 436, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України. Українські правоохоронці підозрюють російського чиновника в забезпеченні та організації проведення сепаратистських референдумів на території Криму, Севастополя та Луганської області; організації масових заворушень на території Луганської та Одеської областей, захопленні будівель обласних рад з метою прийняття незаконних рішень про вихід Луганської та Одеської областей зі складу України, які відбулися протягом лютого-березня 2014 року.

Також Глазьєв брав участь в організації захоплення Верховної Ради АР Крим, блокуванні «самообороною Миколаєва» підрозділів ЗС України на території Миколаївської області для перешкоджання їх законній діяльності щодо відсічі збройної агресії РФ у Криму.

Крім цього, 10 червня 2014 року радник Путіна під час круглого столу у Москві публічно закликав до застосування Збройних Сил Росії проти України з метою нібито захисту російськомовного населення.

У клопотанні слідчий СБУ зауважив, що востаннє суд давав дозвіл на затримання Глазьєва 30 серпня 2019 року. При цьому сам підозрюваний через власний сайт заявив, що немає наміру з`являтись до правоохоронних органів України, оскільки вважає, що в Україні не має легітимних органів влади.

Таким чином, Шевченківський райсуд Києва визначив дію ухвали про затримання Сергія Глазьєва до 3 вересня 2020 року.

Як відомо, в епізоді про окупацію Криму є згадки про діючого нардепа ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медвечука. Про це свідчать телефонні розмови радника президента Росії Сергія Глазьєва і депутата Держдуми Костянтина Затуліна. Зокрема, Глазьєв назвав Медведчука «важливим каналом впливу».