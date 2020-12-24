Reuters: США готуються забити кілок в серце «Північного потоку-2»

США вкотре закликають європейських союзників та приватні компанії зупинити роботу, яка може допомогти в будівництві газопроводу «Північний потік-2»

Штати готують нові санкції проти російського газопроводу

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує пакет санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в чинній адміністрації президента США.

«Сполучені Штати закликають європейських союзників та приватні компанії зупинити роботу, яка може допомогти в будівництві газопроводу «Північний потік-2», та готуються ввести ширші санкції проти російського проєкту протягом ближчих тижнів», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, нова хвиля обмежень буде запроваджена діючою адміністрацією Трампа, термін повноважень якої завершується 20 січня.

«Ми отримували удар за ударом, і тепер ми знаходимося в процесі вбивання кілка в серце проєкту», – сказав один з чиновників, який говорив з Reuters на умовах анонімності.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп наклав вето на проєкт військового бюджету на 2021 рік, який передбачав запровадження санкцій проти російського проєкту «Північний потік-2».

Також варто нагадати, що Росія планує з 15 січня наступного року поновити будівництво у Данії останньої ділянки газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомлялося 17 грудня, США заявили, що санкції повинні перешкодити запуску «Північного потоку-2».

Раніше ЗМІ писали, що обраний президентом Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1 200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.