Після запуску енергоринку збоїв у постачанні електроенергії не буде, - Центренерго



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Все працює в штатному режимі, підприємства працюють, як завжди, просто сама система постачання електроенергії у нас трохи змінюється, - експерт

Ціна електроенергії для населення не змінюється, - Кравець

Сьогодні, 1 липня, в Україні стартував новий ринок електроенергії. За словами в. о. голови правління ПАТ «Центренерго» Петра Кравця все працює в штатному режимі, в постачання електроенергії збоїв не очікується.

«Ринок почався, торги йдуть, чекаємо результатів. З сьогоднішнього дня ситуація повинна бути краще, ніж раніше. Збоїв не очікується в поставках електроенергії. Ціна для населення не змінюється, збоїв не буде, все працює в штатному режимі, підприємства працюють, як завжди, просто сама система постачання електроенергії у нас трохи змінюється, але нічого катастрофічного не передбачається», - наголосив в. о. голови правління ПАТ «Центренерго».

Петро Кравець також відзначив важливість своєчасного запуску реформи для України.

«Своєчасний запуск ринку - це, безумовно, для України поступ у реформах», - зазначив Кравець.

1 липня стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до норм закону «Про ринок електричної енергії», прийнятого в 2017 році.

За словами директора держпідприємства «Оператор ринку» Володимира Євдокимова результати перших торгів на новому сегменті оптового ринку е/е – на ринку «на добу вперед» (РСВ) – свідчать про успішний старт реформи ринку е/е.