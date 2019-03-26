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    Суд не побачив втручання Порошенка в церковні справи

    • Розсилка
    Суд не побачив втручання Порошенка в церковні справи

    Суд відмовився визнати незаконним звернення Порошенка до Константинополя за Томосом

    Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позова проти президента Петра Порошенка із вимогою визнати незаконним його звернення до Вселенського патріархату за томосом про автокефалію української церкви.

    Про це повідомили у прес-службі суду.

    Позивачем у цій справі виступала громадська організація «Неурядова організація верховенство права», яка вважає, що у глави держави немає компетенції втручатися в діяльність церкви та релігійних організацій.

    «Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази та встановивши, що позивачем було неправильно обрано спосіб захисту порушеного права, суд відмовив у задоволенні позову», — повідомили в прес-службі суду.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).

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