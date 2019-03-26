Суд не побачив втручання Порошенка в церковні справи
-
Розсилка
Суд відмовився визнати незаконним звернення Порошенка до Константинополя за Томосом
Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позова проти президента Петра Порошенка із вимогою визнати незаконним його звернення до Вселенського патріархату за томосом про автокефалію української церкви.
Про це повідомили у прес-службі суду.
Позивачем у цій справі виступала громадська організація «Неурядова організація верховенство права», яка вважає, що у глави держави немає компетенції втручатися в діяльність церкви та релігійних організацій.
«Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні докази та встановивши, що позивачем було неправильно обрано спосіб захисту порушеного права, суд відмовив у задоволенні позову», — повідомили в прес-службі суду.
Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.
6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.
7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.
9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).