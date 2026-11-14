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Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу релігійної організації
фото: Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»

Апеляційна інстанція підтвердила право заповідника на користування двома храмами Верхньої лаври

Монастир Української православної церкви Московського патріархату не зміг через суд відновити доступ до Успенського собору та Трапезної церкви з Трапезною палатою у Києво-Печерській лаврі. 12 листопада 2026 року Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу релігійної організації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики – міністерки культури Тетяни Бережної.

Рішення апеляційної інстанції стосується справи № 910/423/23 про усунення перешкод у користуванні двома храмами на території Верхньої лаври. Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу монастиря та не змінив рішення Господарського суду міста Києва від 13 червня 2023 року. Воно набрало законної сили.

Монастир УПЦ МП звернувся до суду з вимогою відновити доступ до будівель для проведення богослужінь і релігійних обрядів. Представники релігійної організації наполягали, що договори користування храмами продовжували діяти, а заповідник перешкоджав їм реалізовувати свої права.

Господарський суд Києва не задовольнив позов. Після цього монастир оскаржив рішення, однак апеляційна інстанція погодилася з висновками суду першої інстанції.

Чому УПЦ МП втратила право користування храмами

Успенський собор і Трапезну церкву з Трапезною палатою монастир використовував на підставі двох договорів про почасове безоплатне користування. Їх уклали 17 червня 2016 року. Строк дії угод завершився 31 грудня 2022 року.

Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» заздалегідь повідомив монастир про завершення договорів і відсутність наміру продовжувати їх. У заповіднику наголошували, що релігійна організація була поінформована про відповідне рішення.

У січні 2023 року відбулося повернення будівель державній установі. Спеціальна комісія провела інвентаризацію та технічний огляд обох об'єктів, після чого оформила відповідні документи.

За словами Тетяни Бережної, судове рішення підтвердило позицію держави та Національного заповідника щодо правомірності користування пам'ятками.

«Рішення є остаточним і вже набрало законної сили», – повідомила міністерка.

Які храми стали предметом судового спору

Успенський собор і Трапезна церква розташовані на території Верхньої лаври та належать до архітектурного комплексу Києво-Печерської лаври. Це пам'ятки, які мають історичну та культурну цінність.

У грудні 2022 року питання подальшого користування храмами стало частиною ширшого процесу повернення майна лаври під контроль держави. Тоді завершувалися угоди з монастирем щодо використання об'єктів Верхньої лаври.

Раніше «Главком» розповідав про завершення договорів користування храмами та ситуацію навколо Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Православна церква України провела богослужіння в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Тоді предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній очолив службу з нагоди свята Стрітення Господнього.  

Теги: лавра церква Московська церква в Україні Українська православна церква суд

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